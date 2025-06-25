По Харкову ворог завдав щонайменше 7 ударів

У Харкові прогриміли вибухи. На місто рухалися кілька груп БпЛА.

Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців Харкова перебувати в укриттях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Харків опинився під атакою БпЛА

У Харкові пролунали вибухи близько 01:54. Моніторингові канали писали про кілька груп БпЛА в напрямку міста.

Зокрема голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що під атакою дронів перебуває Харків та Харківський район. Він заявив про щонайменше 7 ворожих ударів по місту.

Міський голова Ігор Терехов уточнив, що під ударом опинилося цивільне підприємство у Київському районі. Він додав, що у небі все ще є ворожі дрони.

Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.

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