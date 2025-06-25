По Харкову ворог завдав щонайменше 7 ударів
- У Харкові сталося щонайменше 7 ударів БпЛА, зокрема атаковано цивільне підприємство у Київському районі.
- Мешканців закликали перебувати в укриттях, інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.
У Харкові прогриміли вибухи. На місто рухалися кілька груп БпЛА.
Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців Харкова перебувати в укриттях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Дивіться також Вилкове в Одеській області масовано атакували дрони
Харків опинився під атакою БпЛА
У Харкові пролунали вибухи близько 01:54. Моніторингові канали писали про кілька груп БпЛА в напрямку міста.
Зокрема голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що під атакою дронів перебуває Харків та Харківський район. Він заявив про щонайменше 7 ворожих ударів по місту.
Міський голова Ігор Терехов уточнив, що під ударом опинилося цивільне підприємство у Київському районі. Він додав, що у небі все ще є ворожі дрони.
Інформація про руйнування і постраждалих уточнюється.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.