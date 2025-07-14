У Харкові пролунали вибухи

Росіяни продовжують атакувати українські міста за допомогою ударних безпілотників, повідомляли про загрозу. Через це вибухи чули у Харкові.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, в регіоні на момент вибуху була оголошена повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи у Харкові

Повітряна тривога у Харківській області лунає з 09:35. Небезпеку для обласного центру оголосили об 11:24. Повітряні сили повідомляли про активність безпілотників у Сумській, Харківській та Запорізькій областях.

Під час тривоги перебувайте в укриттях,

– наголошували там.

Вже о 12:44 оприлюднили повідомлення про вибухи у Харкові. Згідно з оприлюдненою інформацією, гучно було на півночі міста. Наразі ні міський голова, ні керівник місцевої ОВА не коментували ці повідомлення.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, незадовго до цього кілька вибухів з різницею у майже годину пролунали у Сумах. Деталей стосовно потенційних наслідків наразі не оприлюднювали. Місцева влада також не коментувала вибухи.