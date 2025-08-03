У Харкові та Чугуєві пролунали вибухи: в області є групи "Шахедів"
- У Харкові та Чугуєві пролунали вибухи через атаку дронів "Шахед".
- Повітряні сили ЗСУ зафіксували декілька груп БпЛА на Харківщині, які прямували на Коломак та Слобожанське.
У Харкові чули вибух. Мер міста Ігор Терехов попередньо повідомив, що це була атака "Шахеда".
Пізніше вибух чули і в Чугуєві. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ігоря Терехова.
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Що відомо про вибухи у Харкові та Чугуєві?
О 00:16 у Харкові пролунав вибух. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що попередньо це була атака дрона "Шахед".
Вибух також чули у Чугуєві. Про це кореспонденти Суспільного повідомили о 00:26.
Повітряні сили ЗСУ ще о 23:29 повідомили, що на Харківщині фіксують декілька груп БпЛА. Вони тримали курс на Коломак та Слобожанське.
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Нагадаємо, російські атаки на Миколаїв та Херсон призвели до перебоїв з електроенергією, а також викликали пожежу в Миколаєві. Жителів мікрорайону Корабел у Херсоні закликають евакуюватися через пошкодження мосту, що ускладнює логістику. Також там нема газу.