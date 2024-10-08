У Харкові пролунали вибухи: росіяни вдарили поблизу багатоповерхівки
Джерело:Ігор Терехов
Росія продовжує атакувати Україну. Вдень 8 жовтня у Харкові пролунали вибухи.
Один із ударів припав поблизу багатоповерхівки в Київському районі. Окупанти націлили туди КАБ, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
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Унаслідок атаки на Харків є жертви
О 16:49 Повітряні сили повідомили, що російська армія запустила у напрямку Харківщини КАБ. За декілька хвилин стало відомо, що він летить саме на Харків.
Вибухи у місті пролунали о 16:54, повідомили журналісти Суспільного.
За словами голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова, росіяни атакували густонаселений район. На жаль, є постраждалі та загиблі.
Є інформація вже про двох загиблих внаслідок ворожого обстрілу КАБами по Харкову,
– згодом додав Ігор Терехов.
За даними "Медіагрупа Накипіло. Харків", КАБи поцілили в алею біля будинків. Загинули люди, які якраз ішли вулицею.
О 17:14 Повітряні сили знову попередили про КАБ курсом на Харків та закликали перебувати в укриттях.
На жаль, о 17:15 у місті пролунало ще 2 вибухи.