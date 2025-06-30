У Харкові пролунали вибухи: триває атака дронами

У ніч проти 30 червня росіяни атакують Харківську область і, зокрема, Харків. Жителі почули вибухи після оголошення про небезпеку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Ігоря Терехова. Він повідомив, що вибухи лунали за межами міста.

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Атака дронами по Харкову

Російська армія атакує Україну дронами-камікадзе. Харків уночі 30 червня став ціллю ворога. Через застосування по місту БпЛА лунали вибухи. Ще пізно ввечері 29 червня глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив населення про небезпеку.

В небі над Харковом зафіксовано ворожі БпЛА. Не знімайте та не викладайте у мережу роботу засобів ППО! Ворог уважно моніторить інфопростір,

– написав Синєгубов.

В області, за інформацією Повітряних Сил ЗСУ, о 00:27 фіксувалися одразу кілька груп російських "Шахедів".

Гучно в місті було близько 00:40. Наразі детальнішої інформації про те, чому в Харкові пролунав вибух, немає.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також про наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

Станом на 01:09 в Харківській області триває повітряна тривога. У регіоні досі рухаються ворожі дрони. Моніторингові канали повідомляють, що ще щонайменше один БпЛА летить на Харків.

Закликаємо не нехтувати своєю безпекою та під час повітряної тривоги перебувати у безпечних місцях до відбою.