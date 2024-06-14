В Харкові пролунав вибух
14 червня 2024, 00:22Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
В ніч на 14 червня в Харкові пролунав вибух. Наразі в області оголошена повітряна тривога.
Вибух місцеві жителі почули о 0:16. 24 Канал закликає харків'ян перебувати в укриттях цивільного захисту, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Вибух в Харкові
Повітряну тривогу в регіоні оголосили ще о 21:19.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для всіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.