Росіяни вдарили по житловій забудові Харкова, корпусах ВНЗ та гуртожитку

Вдень 27 червня у Харкові пролунав гучний вибух. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістики.

Інформацію підтвердили міський голова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов. Стало відомо, що удар прийшовся по цивільній інфраструктурі міста.

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Вибух у Харкові

Приблизно о 15:53 у Харкові пролунав вибух. Приблизно у той же час Повітряні сили написали про загрозу застосування балістичного озброєння зі Сходу.

Голова Харківської ОВА підтвердив, що окупанти завдають ударів по Харкову. Він закликав містян та жителів району бути обережними.

Згодом стало відомо, що росіяни влучили у цивільну інфраструктуру міста. Мер Ігор Терехов розповів, що удар прийшовся по житловій забудові.

За уточненою інформацією – постраждали не корпуси навчального закладу, а район житлової забудови. Потрапляння у приватні житлові будинки. Деякі з них зруйновані. Попередньо постраждав і гуртожиток одного з наших вишів. Інформації щодо загиблих та постраждалих не надходило,

– вказав Терехов.

Синєгубов зазначив, що удар зафіксовано у Київському районі міста. Згодом голова ОВА уточнив, що все ж зафіксовано й пошкодження корпусів ВНЗ.

"Внаслідок вибухової хвилі також пошкоджене скління вікон двох корпусів вищого навчального закладу", – написав Синєгубов.

Стало відомо, що внаслідок атаки Росії є двоє постраждалих. Чоловік отримав вибухове поранення з пошкодженням нижніх кінцівок, у жінки – гостра реакція на стрес.

Атаки на Харків

Зазначимо, що ворог атакує Харків буквально щоденно. Так, 26 червня у регіоні декілька разів лунали вибухи. Під час однієї з атак Росія завдала авіаудару по місту Дергачі Харківського району – по житловому сектору. Постраждало 9 людей, серед них: літні чоловік та жінка, що зазнали осколкових поранень, двоє дітей та одна жінка з гострою реакцією на стрес.