Україну увечері 28 червня знову атакують російські "Шахеди". Через це у Харкові пролунав вибух.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 19:07.

У напрямку області були зафіксовані російські БпЛА з Сумщини, а також був безпілотник на сході Харківщини курсом на захід.

Харків – БпЛА з півночі у напрямку міста!

– писали у Повітряних силах о 19:26.

Уже о 19:37 у Харкові пролунав вибух.

"Ворожі БпЛА зафіксовано в небі над Харковом і областю. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою тривоги", – писав перед цим голова ОВА Олег Синєгубов.

Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Силами оборони над місто було збито ударний дрон.

Попередньо – без наслідків. У небі над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні, краще перейдіть в укриття,

– додав він.