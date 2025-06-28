У Харкові пролунав вибух
Україну увечері 28 червня знову атакують російські "Шахеди". Через це у Харкові пролунав вибух.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.
Повітряну тривогу на Харківщині оголосили о 19:07.
У напрямку області були зафіксовані російські БпЛА з Сумщини, а також був безпілотник на сході Харківщини курсом на захід.
Харків – БпЛА з півночі у напрямку міста!
– писали у Повітряних силах о 19:26.
Уже о 19:37 у Харкові пролунав вибух.
"Ворожі БпЛА зафіксовано в небі над Харковом і областю. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою тривоги", – писав перед цим голова ОВА Олег Синєгубов.
Згодом мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Силами оборони над місто було збито ударний дрон.
Попередньо – без наслідків. У небі над містом ще є ворожі БПЛА. Будьте обережні, краще перейдіть в укриття,
– додав він.