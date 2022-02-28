У Харкові просять не виходити з укриттів через обстріли - є загиблі та поранені

28 лютого 2022 , 13:58
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Джерело:

Суспільне Харків

Харків'ян просять не виходити зі своїх укриттів через ворожі обстріли ворожими "Градами". Повідомляється. що внаслідок нападу є багато постраждалих та загиблих.

Харків'ян просять бути максимально уважними та обережними. 

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Повний текст повідомлення: 

Харків'яни, з різних районів міста надходить інформація про загиблих і поранених внаслідок обстрілів. Будьте обережні! Не виходьте на вулиці! Перебувайте в укриттях.

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Автор: Ярослава Прадід