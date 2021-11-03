Конфлікт стався 3 листопада близько 2:30. Правоохоронці наразі встановлюють обставини інциденту.

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Пили і кричали

Про конфлікт в поліцію повідомили очевидці. Невідомі накинулися на дівчину на вулиці Сумській.

За адресою виїжджали патрульні поліцейські та співробітники Харківського районного управління поліції №3. Наразі всі обставини події встановлюють.

За даними Newsroom, троє дівчат розпивали алкоголь біля станції метро "Історичний музей" і при цьому голосно розмовляли, сміялися, співали пісні. Близько 02:30 перехожа зробила зауваження компанії, після чого троє дівчат побили жінку.

Постраждалу у тяжкому стані медики швидкої допомоги доставили до лікарні.

Сама напросилася

Як повідомляють Vgorode, одна з дівчат, яка брала участь у побитті, розповіла свою версію події. За її словами, постраждала сама спровокувала конфлікт, але ніхто її не бив, а травмувалася вона нібито сама.

За інформацією соцмереж, потерпілу звуть Валентина, має двох маленьких дітей.