У Харкові реактивні "Шахеди" влучили в двох районах: п'ятеро людей постраждали

Зранку в середу, 3 червня, російські війська атакували Харків реактивними "Шахедами". Згодом стало відомо, що влучання зафіксували в Холодногірському та Основ'янському районах міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Що відомо про ранковий удар по Харкову?

Повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА в Харкові оголосили о 08:20.

Буквально за кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на місто рухається реактивний безпілотник із південного напрямку.

Згодом влучання реактивного "Шахеда" зафіксували в Холодногірському районі міста. Як зазначив Ігор Терехов, наразі деталі з'ясовуються.

У повітрі на Харків йдуть ще кілька ворожих бойових дронів – будьте обережні!

– додав міський голова.

Близько 08:44 в Харкові прогримів повторний вибух. За словами Терехова, ворог вдарив ще одним реактивним "Шахедом" по Основ'янському району, атака триває.

Мер також уточнив, що внаслідок ранкового обстрілу постраждали п'ятеро людей.

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Нагадаємо, 2 червня в Харкові також гриміли вибухи. Тоді місто атакували 15 ударних БпЛА та 2 ракети, влучання фіксували в 4 районах. Зокрема, в Основ'янському районі були пошкоджені приватні будинки, адміністративні споруди, територія дошкільного закладу та цивільна інфраструктура.

Крім того, у Слобідському районі внаслідок атаки було пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, автомобілі та вуличне освітлення.