У Харкові російські окупанти зруйнували архітектурну пам'ятку
Джерело:телеграм МКІП
Росія продовжує знищувати культурну спадщину України. Окупанти влучили в одну з найстаріших частин в Харкові під час ракетного обстрілу житлових масивів.
Зазначається, що будівля зазнала серйозних ушкоджень. Про це повідомили у телеграм-каналі Міністерства культури та інформаційної політики.
Читайте також: "Концерт між вибухами": у Харкові на станції метро відбувся концерт класичної музики
Будівлею, яку пошкодили російсько-фашистські стала пожежна частина, яка була збудована ще у 1887 році і має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. За даними МКІП, внаслідок обстрілу будівля станції зазнала серйозних пошкоджень.
Фото обстріляної будівлі 19 століття:
Міністерство культури та інформаційної політики висловлює вдячність співробітникам Головне управління ДСНС України у Харківській області за оперативне вжиття заходів для запобігання подальшого обвалення конструкцій,
– зазначили у повідомленні.
Щодня архітектури та інші культурні та освітні установи в Україні зазнають ракетних ударів РФ та знищуються. У МКІП просять надсилати свідчення для документування воєнних злочинів проти людяності та об'єктів культурної спадщини, скоєних армією Росії.
До теми – Окупанти руйнують історичні будівлі Харкова: дивіться відео