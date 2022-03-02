У Харкові розгромили один з елітних підрозділів Росії, – Арестович

Україна 7 день бореться з нападом Росії і знищує ворожу армію. Активні бої точаться за Харків, де росіяни цинічно кидають бомби на цивільне населення.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що в Харкові вдалось навіть знищити елітний російський підрозділ. Його окупанти вважали одним з кращих, але помилково, повідомляє 24 канал.

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Наші підрозділи в Харкові сходили в контратаки. В зустрічних боях розгромили 200 бригаду противника, один з кращих елітних підрозділів Росії. Тому наші вояки перемагають в прямих зіткненнях на полі бою,

– сказав Арестович.

За його словами, це свідчить про професіоналізм наших ЗСУ. Росіяни на свою голову розбудили наш козацький драйв.



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