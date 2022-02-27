У Харкові розгромили колону бронеавтомобілів окупантів "Тигр": промовисте фото

У Харкові наші захисники жорстко розгромили колони російських окупантів. Мовиться про їхні бронеавтомобілі "Тигр".

Повідомили хорошу новину зранку 27 лютого в телеграмі міжнародної волонтерської спільноти. Згодом її також поширило й командування Повітряних сил ЗСУ.

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"Тигри" гарчали не довго

Це був підрозділ "Тигрів" СПН немитої. Проте тепер ця "технічна гордість" армії окупантів стоїть потрощена та з пробитими колесами.

Особливо тішить, що нашим військовим вдалося здобути трофейний РПГ-30 "Крюк". А це чудова можливість зробити так, щоб кремлівські загарбники помирали від своєї ж зброї.



Трофейний РПГ із розбитої колони ворога / Фото InformNapalm

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Читайте текст допису з телеграму InformNapalm:

Харків

Розгром колони бронеавтомобілів "Тигр" підрозділів спн немитої.

В кадрі трофейний РПГ-30 "Крюк".