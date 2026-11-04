"Полювала" на командні пункти: у Харкові затримали російську інформаторку

СБУ 3 листопада затримала в Харкові місцеву жительку, яка допомагала ворогу коригувати обстріли міста. Фігурантка шукала запасні командні пункти Сил оборони та готувала теракти проти військових.

Як повідомили у Telegram Служби безпеки України, ворожі атаки наводила завербована окупантами продавчиня місцевої крамниці. До уваги російських спецслужб жінка потрапила через регулярні прокремлівські коментарі в інтернет-спільнотах.

Як діяла ворожа поплічниця?

Після дистанційного вербування інформаторка самостійно пішки обходила вулиці Харкова, намагаючись виявити приховані об'єкти з військовими.

На камеру мобільного телефона вона фіксувала фасади будівель, біля яких помічала особовий склад і техніку захисників, оскільки загарбники планували серію прицільних повітряних ударів.

Крім цього, наступним завданням харків'янки мала стати безпосередня участь у підготовці терактів проти воїнів, які перебували на ротації після бойових дій на передовій.

Зловмисниця відстежувала локації паркування військового транспорту, фотографувала ці майданчики та надсилала знімки російському куратору.

Кіберфахівці української спецслужби своєчасно задокументували злочинні контакти та затримали фігурантку за місцем проживання. Під час обшуку в оселі виявили смартфон із файлами військових об'єктів та листуванням у месенджері.

Яке покарання загрожує затриманій?

Слідчі повідомили жінці про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розміщення підрозділів Збройних Сил України під час дії воєнного стану.

Наразі суд відправив її під варту, зловмисниці загрожує до 8 років тюрми, водночас правоохоронці вирішують питання щодо додаткової кваліфікації дій за статтею про державну зраду.

Раніше контррозвідка також викрила військовослужбовця ЗСУ, який передавав росіянам координати фортифікацій на південному фронті.