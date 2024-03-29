У районі Харкова – серія вибухів: росіяни запускали балістику та КАБи
Окупанти знову атакують Україну. У передмісті Харкова пролунали вибухи.
Для північних та східних областей оголосили повітряну тривогу. Військові пояснили, з чим пов'язана загроза.
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Харківщина під ударом
О 15:11 стало відомо про вибух поблизу Харкова. Моніторингові канали повідомляють, що у районі міста лунало кілька вибухів.
Перед цим Повітряні сили попередили жителів Харківщини про дві небезпеки: пуски керованих авіаційних бомб у напрямку області, а також про загрозу балістики.
Мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону уточнив, що у самому обласному центрі вибухів не було. Два вибухи пролунали в області, однак їх було чути в місті.
Карта повітряної тривоги / Фото alerts.in.ua
О 15:39 Повітряні сили скасували загрозу застосування балістичного озброєння.
Нагадаємо, що нещодавно Росія використала для удару по Харкову модернізовану авіаційну бомбу – УМПБ Д-30СН. Ворог навмисно атакував житловий район міста. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, зокрема багатоповерхівки, школи і дитсадок.
Одна людина загинула. Це 59-річний чоловік. Ще 19 осіб отримали поранення. Серед них – четверо дітей – 13, 9, 2 років і 3 місячне немовля.
У поліції Харківщини розповіли, що снаряд, який вдарили окупанти, – це щось середнє між КАБом та крилатою ракетою. Цей боєприпас може долати відстань у 90 кілометрів. Так, відомо, що його запустили з Бєлгородської області. Відстань від Харкова до Бєлгорода складає 81 кілометр.
Атака 29 березня: що відомо
- У ніч проти 29 березня окупанти повторили масовану атаку на Україну.
- Вони запустили майже сотню цілей: 60 "Шахедів" та 39 ракет різних типів.
- Під ударом опинилися 10 областей, зокрема енергетична інфраструктура Чернівецької, Дніпропетровської та Івано-Франківської областей.
- Зокрема, ворог намагався влучити у Канівську та Дністровську ГЕС.
- Моніторингові канали поширювали інформацію про те, що російські ракети залітали у повітряний простір Молдови. Втім, у Кишиневі спростували ці повідомлення. А у Повітряних силах уточнили, що ракети справді били неподалік кордону з Молдовою – у Чернівецькій області.