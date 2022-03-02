У Харкові снаряд поцілив у гуртожиток для сімей військових
Джерело:Харьков Live
Ворог наніс авіаудар по Харківському національному університеті повітряних сил. Руйнувань зазнав і гуртожиток, розташований неподалік. Зараз з-під завалів дістають людей.
У соцмережах кажуть, що снаряд прилетів саме в гуртожиток, що розташований між ХНУПС та Харківським прикордонним загоном. Це було пряме потрапляння.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
У гуртожитку ще були люди
Хоча багато сімей вже встигли виїхати, у гуртожитку все-таки залишились люди. Тепер їх з-під завалів дістають рятувальники. Наразі невідома кількість постраждалих.
Радник голови МВС Антон Геращенко зазначив, що після авіаудару виникла пожежа в казармах. Лише за добу у місті виникли 40 пожеж. Немає жодного такого району, який би не постраждав від обстрілів ворога.