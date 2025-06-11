У Харкові спалахнула будівля ТЦК

У будівлі Новобаварського ТЦК в Харкові виникла масштабна пожежа. Інцидент трапився ввечері 11 червня.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

Дивіться також Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу в Борисполі внаслідок обстрілу: що горіло

Що відомо про пожежу в ТЦК

У Харкові виникла масштабна пожежа у Новобаварському ТЦК. Наразі на місці працюють усі екстрені служби. Щоправда, причина її виникнення залишається невідомою.

Пожежа в ТЦК Харкова: дивіться відео

Водночас місцеві ЗМІ повідомляють про те, що в будівлю ТЦК міг влучити російський БпЛА "Молнія", який у цей час літав над Харковом. Зокрема, джерела "РБК-Україна" повідомляють про те, що пожежа сталася "через влучання блискавки".

Зауважимо, що у ДСНС у коментарі для 24 Каналу підтвердили інформацію про пожежу, однак зазначили, що це не наслідок ворожого влучання

Більше деталей в ДСНС не надали.

Нагадаємо, що у ніч на 11 червня російські війська атакували Харків дронами. Внаслідок ворожого удару загинули 2 людей, ще 54 – постраждали.