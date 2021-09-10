Фахівці прогнозують, що кандидатів буде чимало, адже наразі немає єдиного фаворита, як це було з Геннадієм Кернесом. Саме тому очікують вибори у 2 тури.

До теми Подорожчала посада мера Харкова: назвали розмір застави кандидатів

На проведення позачергових виборів планують витратити майже 30 мільйонів гривень. Самі вибори міського голови мають відбутись 31 жовтня 2021 року.

Хто потенційні кандидати?

Попри те, що офіційно виборчий процес не почався, кандидати вже розпочали агітацію та боротьбу за крісло очільника міста. Політологи запевняють, що кандидатів буде більше ніж на минулих виборах мера – приблизно 20 людей.

Зауважте! У Харківську міську виборчу комісію документи подали 15 кандидатів. 11 осіб висували політичні партії, а 4 були самовисуванцями.

Соціологи склали п'ятірку кандидатів:

Ігор Терехов. Депутат Харківської міськради з 2015 року, голова фракції партії "Блок Кернеса – Успішний Харків" та секретар Харківської міськради з 2020 року. Зараз є виконувачем обов'язків мера Харкова з грудня після смерті Геннадія Кернеса. Михайло Добкін. Колишній голова Харківської обладміністрації (2010 – 2014) та мер Харкова (2006 – 2010). Також був членом "Партії регіонів" і кандидат на посаду мера Харкова на виборах у 2020 році. Юлія Світлична. Ексголова Харківської обладміністрації, позафракційна народна депутатка IX скликання, а також депутатка Харківської облради VII скликання. Олександр Фельдман. Народний депутат 5 скликань, зараз обраний до Верховної Ради як самовисуванець та член партії "Наш Край". Є членом фракції "Опозиційна платформа – За життя", від них же балотувався на посаду мера Харкова у 2020 році. Євген Мураєв. Депутат Харківської обласної ради 2 скликань, народний депутат України VII та VIII скликань. Власник проросійського пропагандистського телеканалу "НАШ".



Потенційні кандидати на місце мера Харкова / Колаж 24 каналу

Терехов та Добкін – потенційні суперники

Політологи кажуть, що є 2 лідери у виборчій кампанії: Ігор Терехов та Михайло Добкін. Вони обидва балотуються зі слоганами та думками Геннадія Кернеса.

Цікаво "Слуга народу" не висуватиме свого кандидата на виборах мера Харкова

За словами політолога Ігоря Чаленка, Добкін уже активно проводить виборчу кампанію. Терехов теж не стоїть осторонь.

Добкін б'є, звичайно, не на господарчі речі, а більше на ідеологічні питання. Терехов сьогодні махає "шашкою" господарника. Показує, який він є наступник пана Кернеса,

– наголошує політолог.

Політична агітація в інтернеті, а не на вулицях

Наразі на вулицях Харкова не так багато рекламної політичної агітації. Поки насамперед зовнішня реклама та роздача агітаційних газет. Активніша фаза має початись уже 11 вересня.



Зовнішня реклама Добкіна та Фельдмана / Фото сайту "057.ua"

Кандидати також зараз зустрічаються з містянами на вулицях Харкова. Політики збираються в районах та окремих будинках. Проте в соціальних мережах політична боротьба найактивніша, адже почалась ще в липні 2021 року.

До речі. Найактивніші кандидати та організації витратили тільки на сторінках у соцмережі фейсбук понад 2,5 мільйон гривень.

За прогнозами, вибори мера в Харкові будуть найдорожчими через фінансування в інтернет. Активніше просувають такі соціальні мережі, як інстаграм та тікток.

Можлива низька явка виборців та 2 тур

Попри фінансові вливання в онлайн-індустрію, політологи запевняють, що явка на вибори буде дуже низькою. За прогнозами політологів, жоден кандидат у Харкові не набере 50 чи 51%.

"У 2020 році у Харкові була одна з найнижчих явок за всю історію незалежності, за всю історію виборів. У 2021 році кампанія не є національною. Великі партії не підключені. Явка може бути десь до 40%", – відзначила політологиня Юлія Біденко.

Актуально У Харкові студенти та викладачі протестують проти об'єднання вишів

Саме тому прогнозують, що харків'янам доведеться ще за певний час з'явитись і на 2 тур. Також, на думку політологів, на виборах можливий "сюрприз". Один із кандидатів може найбільше мобілізувати своїх виборців та виграти, попри малу явку. Хоч більшість містян просто не цікавляться виборами й не підуть робити свій вибір 31 жовтня 2021 року.

Особливості виборчої кампанії у Харкові: дивіться відео

Вибори мера Харкова: найголовніше