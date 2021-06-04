Це трапилося на майдані Героїв Небесної сотні 4 червня. На щастя, в транспорті в цей момент нікого не було.
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Власник автомобіля розповів журналістам, що він у момент, коли це трапилося, був на роботі. Ймовірно, його офіс розташований поряд.
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Також чоловік визнав, що припаркувався неправильно та сказав, що готовий сплатити штраф. Однак невідомо чи йому виписали протокол.
Місце, де стовп впав на автомобіль Mazda / Фото Суспільного
Як повідомило видання "Редпост", все трапилося через водія вантажівки, який не опустив кузов. Ймовірно, стовп впав через те, що кузов потягнув дріт.
Стовп впав на автомобіль: відео телеграм-каналу "Харків 1654"