У Харкові – тривога: терміново біжіть в укриття
9 березня 2022 , 15:28Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Харків"
У Харкові оголосили повітряну тривогу. Людям потрібно негайно спускатись в укриття.
Звуки сирен почали лунати о 15:25. Для Харкова дотримання правил під час тривоги особливо важлива річ, оскільки орки безжально обстрілюють місто.
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Не виходьте з укриттів
У бомбосховищах треба залишатись, поки не почуєте сигнал про відбій тривоги. Про нього скажуть на офіційних ресурсах.
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