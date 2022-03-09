У Харкові – тривога: терміново біжіть в укриття

У Харкові оголосили повітряну тривогу. Людям потрібно негайно спускатись в укриття.

Звуки сирен почали лунати о 15:25. Для Харкова дотримання правил під час тривоги особливо важлива річ, оскільки орки безжально обстрілюють місто.

До речі Вибухотехніки в Харкові розбирають залишки снарядів: промовісті відео

Не виходьте з укриттів

У бомбосховищах треба залишатись, поки не почуєте сигнал про відбій тривоги. Про нього скажуть на офіційних ресурсах.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!