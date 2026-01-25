Укр Рус
25 січня, 14:50
3
Оновлено - 15:14, 25 січня

У Харкові – вибухи: дрон влучив у багатоповерхівку біля ТЦ у Салтівському районі

Маргарита Волошина
Основні тези
  • У Харкові росіяни атакували багатоповерхівку біля торговельного центру дронами.
  • Це вже п'ятий удар безпілотниками по місту з початку доби, постраждали люди.

Росіяни посеред дня атакували Харків, використавши ударні безпілотники. Внаслідок цього сталося влучання у торгівельний центр.

Про це повідомляють міський голова Ігор Терехов та кореспонденти Суспільного. З початку доби це вже п'ятий удар безпілотником по місту.

Що відомо про удар по Харкову?

Повітряна тривога для Харківського району оголошена ще з близько 09:58. У Повітряних силах ЗСУ на той момент повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку обласного центру зі східного напрямку. 

Орієнтовно о 14:43 там уточнили про дрон, який рухався на Харків зі сходу. Вже о 14:45 з'явилася перша інформація про те, що в місті було гучно. Через декілька хвилин оприлюднили повідомлення про серію вибухів. 

У Херсоні втретє лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного, 
– ідеться в повідомленні.

Які наслідки атаки на Харків?

Невдовзі після цього Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого дрону у торгівельний центр у Салтівському районі міста. Згодом мер уточнив, що насправді сталося влучання у багатоповерхівку поряд з ТЦ. 

В результаті ворожого удару по багатоповерхівці є постраждалі, 
написав Терехов.

Водночас очільник ОВА Олег Синєгубов повідомляє про одного постраждалого. За його словами, удар припав на Київський район міста. Наразі достеменно невідомо, чи йдеться про одне й те саме влучання.

Що цьому передувало?

  • Місто перебуває під атакою від ранку. До цього противник вгатив по Холодногірському району. Згодом вибухи пролунали також і в Індустріальному районі Харкова. Влучання було на кордоні з передмістям.

  • Після цього терор міста продовжився. Ворог вдарив дронами по Слобідському та Немишлянському районах. Росіяни, зокрема, влучили у приватний житловий будинок. На місці працюють відповідні служби.

  • Напередодні Харків також зазнав масованої атаки з повітря, ворог застосував 25 БпЛА. Унаслідок цього постраждали щонайменше десяток людей, а також пошкоджено кілька будівель цивільної інфраструктури.