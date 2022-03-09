У Харкові, Вінниці, Києві та Житомирі лунає повітряна тривога

У Харкові про повітряну тривогу повідомили о 8:42 9 березня. У Вінниці – о 8:41.

У Житомирі – о 08:45. У Києві – о 08:46.

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Людей закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. Перебувати там необхідно, доки не надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги. Нехтувати цим правилом не можна. Воно рятує життя.

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