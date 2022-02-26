У Харкові та Вінниці – знову повітряна тривога
26 лютого 2022 , 16:56Читать новость на русском
У Харкові та Вінниці – знову оголосили про повітряну тривогу. Усіх просять спуститись в укриття.
Всього протягом години до цього звучали сирени на Рівненщині та у Луцьку. Це відбувається щонайменше кілька разів на день.
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Зазначимо, що у Харкові запровадили комендантську годину з 18:00 і заборону на пересування. Захисники міста-мільйонника мають відбивати не лише ворожі напади, а й диверсійні.