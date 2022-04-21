У Харкові внаслідок обстрілів спалахнули 13 пожеж: горіли квартири у багатоповерхівці

За минулу добу рятувальники ДСНС Харківської області здійснили 29 оперативних виїздів. Серед них 13 виїздів на гасіння пожеж внаслідок ворожих обстрілів, зокрема зайнялись 3 квартири у житловій 16-типоверхівці.

Зазначається, що найбільше постраждав Московський район міста Харків. Там горіли приватна оселя, квартири, автомобілі та торговельні павільйони. Загалом в районі виникло 8 з 13 таких пожеж.

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О 02:45 сталася найбільша пожежа у Московському районі – горіли торговельні павільйони на площі близько 1500 кв.м. На ліквідацію вогню виїхали 17 пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС. Близько половини п'ятої ранку вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу. Наразі тривають заходи з остаточної ліквідації окремих осередків горіння.

Фото ліквідації займань у Харкові

За повідомленням ДСНС, у тому ж районі в результаті обстрілу о 02:44 зайнялись 3 квартири у житловій 16-типоверхівці. Рятувальники виявили в будинку 4 осіб, серед яких була 1 дитина та негайно евакуювали у безпечне місце.

Також через обстріли окупантів сталося по два займання у Київському та Немишлянському районах, а також одне в Ізюмському.

Протягом минулої доби піротехнічні підрозділи ДСНС знешкоджено 13 боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів у Харківській області.

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