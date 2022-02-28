У Харкові внаслідок обстрілів спалахнули два будинки

Внаслідок обстрілів окупанта на Харківщині сталися пожежі у двох будинках. Вогонь вже загасили.

За інформацією голови Височанської селищної громади Олександра Мороза, вночі 28 лютого сталися вибухи. Поранень внаслідок обстрілу зазнала одна жінка.

Зверніть увагу Обстріл будинку у Чернігові: є постраждала

Наразі встановлюють, чи є жертви та руйнування інших об'єктів.

28 лютого, приблизно о 4 годині ранку, у Харкові та Києві знову почали лунати вибухи. Водночас Харківщині неспокійно було весь день.

Попри активні атаки росіян на Харків, окупантами не вдалося досягнути своїх цілей. Місто під надійним захистом, напад ворога відбили.

У Харкові знову чули вибухи: дивіться відео з телеграму "Украина Сейчас"

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.