У Харкові внаслідок ворожого обстрілу постраждали будівля ВНЗ та житлові будинки: є загиблі

У Харкові внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі. Частково зруйновані будівля вищого навчального закладу, а також житлові будинки.

Ворог обстріляв Харків 18 березня приблизно о 8:40 ранку. Внаслідок атаки ворога загинула 1 людина, 11 осіб зазнали поранень. Крім того, одна особа наразі перебуває під завалами.

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Сильних руйнувань зазнав шестиповерховий навчальний корпус вищого навчального закладу Харкова, а також постраждали 2 сусідні житлові будинки.

Як повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій, у двох житлових будинках пожежі вдалось ліквідувати. ДСНС залучила 55 рятувальників та 13 одиниць техніки.

За інформацією Збройних Сил України, окупанти обстріляли Академію держуправління при президентові України. Зруйновано одну із секцій ВНЗ. Крім того, загорівся будинок навпроти.

Інформацію про руйнівні наслідки ранкового обстрілу Харкова підтвердив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха.

Напівзруйнована Академія управління при президентові у Харкові / Фото ДСНС, "Оперативний ЗСУ"



У ДСНС також опублікували відео із місця подій. На моторошних кадрах видно, що повністю обвалилась частина будівлі. Рятувальники розбирають завали.

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