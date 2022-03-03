У Харкові ворог пробує просуватися, але зазнав катастрофічних втрат, – Арестович

У Харкові російські аресори знову пробують просуватися, однак вони значно уповільнилися. Все через те, що в окупантів величезні втрати серед особового складу.

Яка ситуація у Харкові

Про це розповів радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу 3 березня, передає 24 канал.

Увага Ізюм на Харківщині знову під інтенсивними обстрілами

За його словами, противник намагається продовжувати наступальну операцію на місто Харків та Лозова. Агресор намагається охопити їх із заходу.

Однак ворог зазнав катастрофічних втрат, як серед бойової техніки, так і в особовому складі. І зараз темпи наступу дуже уповільнились,

– наголосив Арестович.

І зазначив, що наші підрозділи утримують основні позиції. Вони укріплюються на окраїнах Горлівки, що відволікає увагу противника.

Маріуполь теж тримається – там обстановка контрольована.

Ворог зазнав катастрофічних втрат та уповільнився: дивіться відео

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