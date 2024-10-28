У Харкові ворог влучив в адмінбудівлю, зруйновані кілька поверхів, – ОВА

Пізно ввечері російські окупанти атакували Харків. Ворог завдав ударів керованими авіабомбами по центральній частині міста та по відкритій території.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов. Він розповів деталі ситуації.

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Наслідки атаки на Харків

Близько 9 години вечора російська армія завдала ударів керованими авіабомбами по центральній частині міста та по відкритій території. Інші локації прильотів ще встановлюються, зазначив очільник ОВА.

Влучання зафіксовано у адміністративну будівлю. Зруйновано кілька поверхів,

– повідомив він.