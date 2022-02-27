У Харкові взяли в полон заплаканого російського кулеметника: відео з допиту
Джерело:телеграм-канал "Pravda Gerashchenko"
У Харкові наші бійці полонили російського військового. Він розповів, що приїхав з окупованого Севастополя.
Боїться навіть повітрям нашим дихати, – Геращенко
Сержант Дмитро Іванов сказав, що в Україну його відправили командири. Окупант на відео був такий переляканий, що ледве стримував сльози.
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Він боїться навіть повітрям нашим дихати, не те, що стріляти,
– зазначив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Кілька секунд російський боєць згадував прізвище свого командира. Згодом він також розповів, що працює кулеметником у мотострілецькій бригаді, а його завданням було оточити територію.
Дивіться відео з допиту полоненого окупанта:
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