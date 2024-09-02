У Харкові є влучання по території вишу, ще 2 ворожих КАБа влучили у гаражі

Росіяни сьогодні вкотре атакують Харків. На жаль, не минулося без пошкоджень та поранених.

Наразі є інформація про пошкодження гаражного кооперативу та одного із вищих навчальних закладів. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Кількість поранених у Харкові зросла

За попередніми даними, у гаражний кооператив, що розташований біля житлових будинків у Київському районі, влучили 2 ворожих КАБа. Є пожежа. Без постраждалих,

– йдеться у повідомленні глави ОВА.

За його словами, ще зафіксували влучання на території одного з вищих навчальних закладів. Внаслідок цього на місці відомо про щонайменше 5 постраждалих. Огляд місця влучання наразі триває.

До речі, оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.

Станом на 16:33 з'явилася інформація про 7 постраждалих внаслідок удару, серед них жінка 60 років та чоловік 40 років, які наразі перебувають у важкому стані. Ще 5 жінок, як зазначив Синєгубов, у середньому стані.