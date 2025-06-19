Гасили 12 днів: у Харкові ліквідували пожежу після атаки 7 червня

Пожежу на цивільному підприємстві, яке постраждало від ворожого удару в ніч на 7 червня, вдалося остаточно загасити лише сьогодні, 19 червня. Рятувальники гасили полум'я аж 12 днів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

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Гасіння пожежі на підприємстві у Харкові тривало 12 днів

Росія завдала масштабного удару по Харкову у ніч проти 7 червня. Тоді зокрема постраждало цивільне підприємство, пожежу на якому остаточно рятувальники змогли загасити лише сьогодні, 19 червня.

Роботи з її гасіння тривали 12 днів, на місці пожежі працювали ДСНС, була залучена комунальна техніка,

– зазначив Терехов.

Міський голова додав, що внаслідок ворожого удару кілька днів тривала пошукова операція. З-під уламків вдалося дістати шість тіл загиблих цивільних людей.

До слова, 10 червня рятувальники загасили масштабну пожежу, яка виникла на підприємстві в Бориспільській громаді внаслідок російської атаки. В ДСНС зазначили, що вона була не на летовищі.