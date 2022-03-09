У Харкові затримуємо окремих розвідників, – Синєгубов

Українські військові затримують у Харкові окремих російських розвідників. Наразі в місті немає диверсійних груп.

ЗСУ вщент знищили ворожу базу

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що затримують тільки розвідників. Він заявив, що зранку 8-го березня була затримана жінка.

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Синєгубов також повідомив, що поблизу міста Дергачі (Харківська область) ЗСУ вщент знищили ворожу базу.

Повідомляється, що ворог повністю відступив до Росії. Саме звідти, за словами Синєгубова, вівся обстріл району Олексієвка.

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