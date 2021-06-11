Це трапилося 11 червня на вулиці Молочній. Пожежникам про це повідомили о 02:18 годині.

До теми У Харкові підпалили 3 автомобілі: одне авто вигоріло вщент – відео

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Наслідки пожежі автомобілів у Харкові / Фото ДСНС

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Повністю згоріли Toyota Camry та Suzuki Grand Vitara. Вони були припарковані між іншими легковиками. Тому була загроза розповсюдження пожежі.

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Автомобіль, який згорів у Харкові / Фото ДСНС

Щоб врятувати Mazda 6 та Hyundai Accent рятувальники захищали їх струменями води. Як наслідок, пошкодження в них були не суттєві.

Вогонь повністю загасили о 03:06.Причину загоряння наразі встановлюють.

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Пожежники гасять авто в Харкові / Фото ДСНС