Це трапилося 11 червня на вулиці Молочній. Пожежникам про це повідомили о 02:18 годині.
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Наслідки пожежі автомобілів у Харкові / Фото ДСНС
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Повністю згоріли Toyota Camry та Suzuki Grand Vitara. Вони були припарковані між іншими легковиками. Тому була загроза розповсюдження пожежі.
Автомобіль, який згорів у Харкові / Фото ДСНС
Щоб врятувати Mazda 6 та Hyundai Accent рятувальники захищали їх струменями води. Як наслідок, пошкодження в них були не суттєві.
Вогонь повністю загасили о 03:06.Причину загоряння наразі встановлюють.
Пожежники гасять авто в Харкові / Фото ДСНС