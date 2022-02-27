У Харкові знешкодили броньованого "Тигра": з нього посипалися диверсанти

У Харкові на вулиці Саперній захисники міста знешкодили броньований позашляховик "Тигр". З нього вибігло понад десяток російських диверсантів та побігли вулицями.

За словами свідків, коли український снайпер влучив у одного з російських окупантів, з "Тигра" вибігло понад 10 бойовиків. Вони побігли в бік вулиці Шевченка, де станом на 14:30 тривав вуличний бій.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

У Харкові продовжується операція з виявлення та ліквідації диверсійних груп у місті.

Знешкоджений в Харкові "Тигр" / Фото Суспільного

Знешкоджений в Харкові "Тигр" / Фото Суспільного

Знешкоджений в Харкові "Тигр" / Фото Суспільного