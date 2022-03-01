У Харкові знову чути вибухи – всі в укриття

1 березня 2022 , 22:14
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Джерело:

Суспільне Харків

У Харкові чутні вибухи – оголошено повітряну тривогу. Мешканців міста просять не виходити з укриттів.

Повідомляється. що в Харкові літають літаки та чутно вибухи. 

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Місцеві мешканці мають сидіти в укритті до того, як повітряну тривогу не відмінять. 

Коли лунають сирени, варто зберігати спокій та якнайшвидше пройти до укриттів. 

Нарахували приблизно 5 ворожих літаків над містом. 

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Автор: Ярослава Прадід