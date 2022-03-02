У Харкові знову чути вибухи
2 березня 2022 , 16:00Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
Російські окупанти продовжують безжально нищити мирних українців. Одні з найжорстокіших обстрілів тривають у Харкові.
Посеред дня 2 березня тут знову гупає. Відповідними доказами діляться люди в мережі.
До теми Росія готує жорстоку провокацію з території України, – ЗМІ
Одним з небезпечних районів міста є Салтівка.
Вибухи в Харкові: дивіться відео
Також є вибухи в інших районах міста: дивіться відео
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!