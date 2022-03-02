У Харкові знову чути вибухи

Російські окупанти продовжують безжально нищити мирних українців. Одні з найжорстокіших обстрілів тривають у Харкові.

Посеред дня 2 березня тут знову гупає. Відповідними доказами діляться люди в мережі.

До теми Росія готує жорстоку провокацію з території України, – ЗМІ

Одним з небезпечних районів міста є Салтівка.

Вибухи в Харкові: дивіться відео

Також є вибухи в інших районах міста: дивіться відео



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