У Харкові знову потужні вибухи: моторошне відео

Пізно ввечері у Харкові вкотре за день пролунали сирени, що попереджали про авіаудар. Через кілька хвилин після цього користувачі виклали відео моторошного вибуху.

Спочатку на кадрах видно пожежу вдалині, а потім лунає вибух. Зарево від полум'я закрило все вікно.

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У соцмережах пишуть, що горить танкове училище

Чоловік, що знімав відео, більше зафільмувати не вдалось, адже через небезпеку автор кадрів відійшов від вікна. Одразу в соцмережах з'явилась інформація, що горить танкове училище.

У навчальний заклад поцілили з винищувача. Потужні вибухи пояснювали тим, що там продовжують детонувати снаряди. Також з'явилась інформація про пошкодження на інших локаціях: у будівлях повибивало вікна, також кажуть, що на одній з вулиці двічі потрапили снаряди в будинок.

Дивіться відео вечірнього обстрілу Харкова:

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