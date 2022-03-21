У Харкові зруйновані 972 будівлі, з них 778 – житлові будинки, – мер міста Терехов

Окупанти продовжують обстрілюють цивільну інфраструктуру та мирних мешканців у Харкові.

Мер міста Ігор Терехов розповів, що у місті вже зруйновані 972 будівлі. З них 778 – житлові будинки.

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Сьогодні ми вже активно працюємо з архітекторами, будівельниками для відродження міста Харкова. У нас є чітке розуміння, як та що треба буде робити,

– сказав Терехов.

Місто відродиться через харківських дух

Він повідомив, що роботи буде дуже багато, але переконаний, що разом усе можна зробити.

Я зустрічався із людьми, підійшли до мене хлопці й кажуть: "Давайте ми разом будемо відроджувати місто Харків. Ми готові по 24 години на добу працювати, щоб відродити місто",

– розповів Терехов.

За його словами, це особливий харківський дух, який не передати словами. Тому місто обов’язково вдасться відновити.

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