Рекордний показник, – у ДПСУ назвали число хасидів, які масово заїхали до України

В Умані відбулися щорічні святкування Рош га-Шана. Попри постійні застереження щодо безпекової ситуації в країні, тисячі вірян вирушили до України, аби дотриматися давніх релігійних традицій.

Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, зазначивши, що цього року зафіксовано рекордні показники перетину кордону паломниками-хасидами. Прикордонні підрозділи забезпечили належні контрольні процедури для десятків тисяч іноземців, які прибули на святкування.

Скільки хасидів масово заїхали до України?

Як розповів речник ДПСУ, лише у складі організованих груп український кордон перетнули 46 тисяч хасидів, що суттєво перевищує торішні показники, коли прибуло близько 40 тисяч осіб.

Враховуючи і тих паломників, які проживають або перебували на території України до цього, то могло бути сукупно і п'ятдесят тисяч громадян,

– зауважив Демченко.

Найбільший потік іноземців спостерігався на початку минулого тижня, з понеділка по четвер, оскільки святкування Нового року розпочалося 11 вересня. Під час самих святкових днів у п'ятницю, суботу та неділю рух через кордон на в'їзд практично припинився і вимірювався лише десятками осіб. Наразі ж розпочинається масовий виїзд паломників з України.

Від завтра вже зможемо сказати, скільки за сьогоднішній день перетнуло кордон на виїзд, залишивши межі України, паломників-хасидів. Ну але інтенсивність чи масовість їхнього виїзду проглядатиметься і сьогодні, і найближчі кілька днів,

– додав речник ДПСУ.

Демченко розповів про кількість хасидів: дивіться відео