Росія повинна компенсувати усі збитки, які завдала Україні. Про це Зеленський заявив під час свого вечірнього звернення, повідомляє 24 канал.

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Зеленський прокоментував безглузді атаки загарбників на мирні об'єкти

Зеленський 20 травня звернувся до українців та партнерів. Він зауважив, що це звернення – ширше, ніж зазвичай, і присвячене компенсації усіх тих збитків, які Росія своєю агресією завдала Україні.

"Погляньте, будь ласка, як минув сьогоднішній день. Ракетний удар російської армії по Харківщині. У місті Лозова окупанти знищили будинок культури", – додав президент.

Глава держави зазначив, що, звичайно, Росія зробила вже все можливе, щоб на її території не залишилося жодного місця для культури. Проте він не може зрозуміти, до чого тут українська Харківщина.

Хай би в себе в Росії й підривали те, що в них залишилося від будинків культури, якщо їм так хочеться,

– наголосив Зеленський.

Президент розповів, що окупанти також вдарили по Одеській та Житомирській областях. Окрім цього, вони продовжують спроби наступу на Донбасі.

"Вони знищили в попіл Рубіжне, Волноваху, як Маріуполь. Намагаються зробити те саме із Сєвєродонецьком та багатьма іншими містами. Вони роблять усе, щоб витравити будь-яке нормальне життя на Херсонщині, у тих районах Запорізької області, куди вони зайшли", – додав Зеленський.

Глава держави підсумував, що все це й багато іншого, що російська армія зробила за час із 24 лютого і з 2014 року, потребує справедливої відповіді.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Коротко про обстріл окупантами Харківщини

Російські загарбники 20 травня запустили кілька ракет по центру міста Лозова, що на Харківщині. Обстріл трапився під час повітряної тривоги.

Українським захисникам вдалося збити 2 ворожі ракети, однак одна таки влучила прямісінько у Будинок культури.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу постраждали 8 людей, серед яких була 11-річна дівчинка. Семеро травмованих наразі перебувають у медзакладах.

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