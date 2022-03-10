Хай летять, ми їх чекаємо, – речник оперативного штабу Одеської ОВА про ворожі літаки

В Одесі ніч на 10 березня минула спокійно. Місто готове дати відсіч ворогу. Українські військові знищують ворожі літаки та кораблі. Окупанти до цього не були готові.

Однак російські кораблі справді перебувають біля мису Тарханкут та озера Донузлав. Про це в ефірі 24 каналу речник оперативного штабу Одеської ОВА Сергій Братчук.

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За його словами, Одеса готова. "Одеса обороняється. Звичайно, ми готуємось до розвитку різних сценаріїв", – додав він.

Хай летять, треба поповнювати зірочки на нашому фюзеляжі. Хай летять, ми їх чекаємо. Вони з Криму не дуже воліють летіти в Одеський залив,

– підкреслив Братчук.

Він наголосив, що морально-психологічний стан особового складу ворожого флоту низький. Вони проінформовані про те, що Збройні сили та мешканці Одещини готові дати відсіч.

Сергій Братчук про ситуацію в Одесі: дивіться відео

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