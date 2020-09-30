Хай це буде на совісті депутатів, – Фокін відреагував на скандал за своєї участі
Вітольд Фокін відреагував на скандал, який спалахнув навколо його гучних заяв про Росію. Він пояснив, що на засіданні комітету Ради просто хотів пояснити свою позицію, а депутати все перекрутили.
Фокін заявив про це у коментарі Vesti.ua. Він сказав, що його слова – вирвані з контексту. Фокін відчував, що так і станеться.
Детальніше Зеленський звільнив Фокіна з ТКГ
Фокін сподівався, що його "почують і зрозуміють", але цього не сталося.
Я побачив, що у багатьох народних депутатів не було бажання розбиратися по суті. Вони не були налаштовані ні на діалог, ні на конструктив. Тільки напад. Це сумно,
– сказав Фокін.
Він запевнив, що у парламентарів "немає елементарних норм культури і етикету". "Йдеться не тільки про тон, який вони вибрали в розмові зі мною. Стиль спілкування депутатів між собою також викликає питання", – зауважив експрем'єр.
Нехай все це залишиться на їх совісті (нардепів – 24 канал),
– відзначив Фокін.
Як ствердив експрем'єр-міністр, історія чітко показала, хто є хто. "Ви намагалися закидати камінням мене, а потрапили в усіх жителів України. У всіх, хто проти війни", – підсумував Фокін.
Скандал навколо Фокіна: що про це відомо
- Вітольд Фокін 29 вересня 2020 року заявив, що поки не бачив доказів, що на Донбасі триває війна між Україною та Росією. Також він запевнив, що ніколи не був і не буде ворогом Росії.
- Нардепка від партії "Голос" Соломія Бобровська підготувала депутатське звернення до президента Володимира Зеленського. У ньому йдеться про відкликання Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
- Вже 30 вересня 2020 року Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Фокіна.
- Варто зазначити, що це вже не перша скандальна заява Фокіна про українсько-російську війну. Раніше він запевняв, що необхідно забезпечити амністію для всіх бойовиків на Донбасі.
- Також Фокін заявив, що необхідно виконати умову Росії про вибори на окупованих територіях.