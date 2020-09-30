Вітольд Фокін відреагував на скандал, який спалахнув навколо його гучних заяв про Росію. Він пояснив, що на засіданні комітету Ради просто хотів пояснити свою позицію, а депутати все перекрутили.

Фокін заявив про це у коментарі Vesti.ua. Він сказав, що його слова – вирвані з контексту. Фокін відчував, що так і станеться.

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Фокін сподівався, що його "почують і зрозуміють", але цього не сталося.

Я побачив, що у багатьох народних депутатів не було бажання розбиратися по суті. Вони не були налаштовані ні на діалог, ні на конструктив. Тільки напад. Це сумно,

– сказав Фокін.

Він запевнив, що у парламентарів "немає елементарних норм культури і етикету". "Йдеться не тільки про тон, який вони вибрали в розмові зі мною. Стиль спілкування депутатів між собою також викликає питання", – зауважив експрем'єр.

Нехай все це залишиться на їх совісті (нардепів – 24 канал),

– відзначив Фокін.

Як ствердив експрем'єр-міністр, історія чітко показала, хто є хто. "Ви намагалися закидати камінням мене, а потрапили в усіх жителів України. У всіх, хто проти війни", – підсумував Фокін.

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