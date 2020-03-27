Чи готова Україна до пандемії коронавірусу: відео

Епідемія коронавірусу шириться Україною. Втім, вбиває не сам вірус, а викликані ним ускладення, зокрема, запалення легенів та пневмонія. Під час лікування у таких хворих виникає потреба в апаратах штучної вентиляції легенів , яких на всю Україну – лише 4 тисячі. Тобто, 200 апаратів на область.

Переважно вони зосереджені в лікарнях, які розташовані у великих містах. Крім того, не всі апарати розміщені в інфекційних відділеннях, а, наприклад, в реанімації пологового будинку, куди не пустять хвору на коронавірус людину.

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Відомо, що в Києві облаштували 7 медзакладів, де прийматимуть хворих на Covid-19. Відео з Олександрівської лікарні оприлюднив Віталій Кличко, в якому відзначив, що для боротьби з хворобою всього вистачає. У випадку погіршення епідеміологічної ситуації у Києві можуть розгорнути приблизно 7 тисяч ліжок.

Днями 5 лікарень Харкова отримали нові апарати штучної вентиляції легень. На них із бюджету міста витратили 12,5 мільйонів гривень. У реанімації 17 лікарні до апарату вже підключали першого пацієнта після операції.

Загалом у місті 168 апаратів, а також закуплять ще 20. У Харківської області всього майже 130 апаратів, а з'явиться ще 30. У цьому допомагають місцеві підприємці.

Можна використовувати для дітей та дорослих. Крім цього, що важливо для грипозних та вірусних пневмоній, ми завжди починаємо штучну вентиляцію легень з неінвазивного методу. Тобто, маскою, щоб не травмувати. Лише в тяжких випадках ми переходимо на інвазивну, тобто інтубацію трахеї,

– розповів завідувач відділення реанімації 17 лікарні Харкова.

Пандемія стане викликом для України, як і для інших країн. На думку імунолога Федора Лапія, насамперед потрібно подбати про захист медиків. Він також зазначив, що досвіду в них вистачає.

Україна мала пандемію у 2009-2010 роках. Вони схожі, підходи в терапії не сильно відрізняються,

– відзначив Федір Лапій.

Очільник МОЗ Ілля Ємець визнав, що Україна не готова до пандемії. Щоправда, раніше він заявляв: від Covid-19 помруть усі пенсіонери.

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У Центрі громадського здоров'я при МОЗ зазначили, що роблять усе можливе, щоб Україна пройшла випробування коронавірусом. Вони заявили, що щодня проводять понад 100 тестів тим, хто має симптоми коронавірусу.

Наразі в нас є 50 тисяч тест-систем. Цього цілком достатньо для ситуації, яка зараз розвивається. Навіть якщо припустити, що кожного дня ми тестуємо 100 людей, а в регіонах – таку ж кількість,

– пояснив начальник відділу епіднагляду за інфекційними хворобами Роман Родина.

У разі потреби тест-системи полімеразної ланцюгової реакції докуплять. Про це розповіли в Центрі громадського здоров'я. Також там закликали не панікувати, дотримуватися умов карантину і правил особистої гігієни.



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