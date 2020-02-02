Харківські медики показали, як діятимуть у випадку коронавірусу: відео

Харківські медики відпрацювали план дій на випадок, якщо китайський коронавірус пошириться в Україні. Працівники лікарні підготували захисні костюми, спеціальні бокси й сучасні лабораторії, обладнані необхідними приладами.

Втім, лікарі сподіваються, що такий сценарій не доведеться застосовувати на практиці.

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Головна медсестра Алла Підгородня зазначила, що медики зустрічатимуть пацієнта з підозрою на коронавірус у спеціальному захисному костюмі, який використовується при особливо небезпечних захворюваннях, зокрема, навіть і при чумі.

Все одноразове, непроникна тканина. Зверху одягається протичумний халат, захисний респіратор,

– пояснила медпрацівниця.



Захисний костюм для медиків

Пацієнтів у важкому стані відправлять до реанімації, хворі середньої важкості перебуватимуть у спецбоксах з окремими виходами. Біоматеріали проходять дослідження у трьох спеціальних лабораторіях, вхід у які – заборонений.

Дослідження на коронавірус у Харкові проводили тільки один раз 24 грудня. Тоді громадянину Китаю діагностували пневмонію. Він почав лікуватися ще на батьківщині, а українські медики обіцяють його виписати вже найближчим часом.

Протягом двох годин ми вже можемо точно сказати, є чи немає РНК-вірус. Але ми його не диференціюємо. Тобто, чи це новий коронавірус, чи МЕРС, САРС. Ми тільки кажемо, що це інфекція коронавірусу,

– прокоментував директор Харківської обласної інфекційної лікарні для дорослих Павло Нартов.

З обласного бюджету інфекційним лікарням додатково виділили пів мільйона гривень. Ці кошти витратять на захисний спецодяг для медиків та антибіотики. Попри те, що вакцини від коронавірусу в Харкові немає, є препарати, необхідні для усунення ускладнень пневмонії. Цю хворобу викликає інфекція.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 2 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 305 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 14 тисяч осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужало 328 осіб.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

За межами Китаю зафіксовано десятки випадків зараження, зокрема в Японії, Південній Кореї, Таїланді, США, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії, Канаді, Камбоджі, Німеччині, Фінляндії та Індії.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.



Правда і міфи про коронавірус 2020 / Інфографіка 24 каналу