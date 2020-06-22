За новими даними МОЗ, сьогодні до послаблення карантину є готовими Київ і Вінницька область.

Оновлені показники опублікувала пресслужба МОЗ. Так, число областей з широким розповсюдженням коронавірусної інфекції скоротилося з дев'яти до восьми.

Читайте також Кабмін оновив критерії щодо посилення карантину: деталі

Закарпатська та Чернівецька області, крім надмірної негативної динаміки (понад 10%), мають завантаженість ліжок понад 50% (відповідно 59,64% і 51,54 %). У цьому списку також Львівська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська і Рівненська області.

Також Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Одеська і Чернігівська порушили другорядний показник – охоплення тестуванням.

Нагадаємо, ознаками епідемічної ситуації в регіонах є: інцидентність, завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, а також кількість ПЛР та ІФА-тестів. На основі цих показників приймаються рішення щодо послаблення карантинних обмежень.

Всього з початку епідемії в Україні виявлено 37 241 випадок зараження коронавірусом, 1012 людей померли від ускладнень, 16 642 особи одужали.



Аналіз епідемічної ситуації в Україні 22 червня / Скріншот зі сторінки МОЗ

Коротко про карантин в Україні



5 етапів виходу України з карантину, які запропонував Кабмін / Інфографіка 24 каналу