Київ і Вінницька область потрапили під послаблення карантину
За новими даними МОЗ, сьогодні до послаблення карантину є готовими Київ і Вінницька область.
Оновлені показники опублікувала пресслужба МОЗ. Так, число областей з широким розповсюдженням коронавірусної інфекції скоротилося з дев'яти до восьми.
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Закарпатська та Чернівецька області, крім надмірної негативної динаміки (понад 10%), мають завантаженість ліжок понад 50% (відповідно 59,64% і 51,54 %). У цьому списку також Львівська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська і Рівненська області.
Також Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Одеська і Чернігівська порушили другорядний показник – охоплення тестуванням.
Всього з початку епідемії в Україні виявлено 37 241 випадок зараження коронавірусом, 1012 людей померли від ускладнень, 16 642 особи одужали.
Аналіз епідемічної ситуації в Україні 22 червня / Скріншот зі сторінки МОЗ
Коротко про карантин в Україні
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його кілька разів продовжували. Згідно з останнім рішенням уряду, обмеження діятимуть до 31 липня.
- Загалом уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, якщо епідемічна ситуація буде сприятливою, їхня реалізація розпочнеться швидше, ніж передбачали. Однак, про швидке скасування карантину не мовиться. Крім того, все має відбуватися поступово.
- З 1 травня в Україні почали відкривати продовольчі та аграрні ринки. А 14 числа Кабмін дозволив відкрити непродовольчі ринки.
- 22 травня розпочався другий етап пом'якшення карантину, зокрема запрацювали громадський транспорт, готелі та ресторани. А 1 червня стартував 3 етап – відновили роботу залізниця, спортивні зали та басейни.
- Крім того, з 5 червня відновилися внутрішні перельоти. А люди, яким більше ніж 60 років, можуть не дотримуватися самоізоляції.
- З 10 червня запрацювали бази відпочинку. Також знову можна проводити культурно-мистецькі заходи. Щоправда, кінотеатри ще залишатимуться закритими.
- З 15 червня в Україні відновили міжнародне авіасполучення.
5 етапів виходу України з карантину, які запропонував Кабмін / Інфографіка 24 каналу