Коронавірус в Києві: кількість хворих по районах
Станом на 28 квітня у Києві підтверджено 1298 лабораторно випадків захворювання на коронавірус. 23 з них закінчилися летально.
У Києві за минулу добу захворіли ще 78 людей, про це повідомив мер міста Віталій Кличко, пише 24 канал.
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Кількість хворих на коронавірус в районах Києва
- Печерський – 306 (+8);
- Шевченківський – 101 (+3);
- Солом’янський – 128 (+10);
- Дніпровський – 112 (+13);
- Святошинський – 75 (+6);
- Деснянський – 115 (+6);
- Подільський – 61 (+5);
- Голосіївський – 123 (+8);
- Оболонський – 81 (+7);
- Дарницький – 191 (+12).
Кількість хворих на коронавірус у Київській області
У Київській області 604 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції (з них 50 – у дітей) 13 летальних випадки.
- В Києво-Святошинському – 218 (Вишневе-110, с.Софіївська Борщагівка-26);
- В Обухівському районі-105, з них 6 дітей (смт. Козин-22, с.Романків-4, м.Обухів-55, м.Українка-13, с.Красна Слобідка-1);
- м.Ірпінь- 20;
- смт.Ворзель-1;
- смт.Гостомель-3;
- м.Буча-11;
- смт.Коцюбинське–1;
- у Васильківському районі-10;
- м.Васильків-13;
- м.Бориспіль-27, з них 5 дітей;
- м.Біла Церква-11;
- Переяслав-Хмельницький -5;
- м.Переяслав- 6;
- смт.Володарка, Баришівський, Миронівський р-н- по 3;
- Поліський, Рокитнянський, Згурівський, Таращанський, смт.Бородянка та смт.Ставище, смт.Іванків, м.Березань по 1;
- Ставищенський-7;
- Броварський-21;
- Богуславський, Бородянський, Білоцерківський, м.Фастів по 5;
- Вишгородський р-н -7;
- м.Кагарлик -27;
- Іванківський, смт.Рокитне по 2;
- Бориспільський- 14;
- Кагарлицький-15;
- Макарівський - 11;
- м.Вишгород-9;
- м.Бровари – 23.
Коронавірус в Київській області (карта) / Київський обласний центр громадського здоров'я
За останню добу зареєстровано 34 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Крім цього, в області зареєстровано 2163 осіб з підозрою на COVID-19.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу
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