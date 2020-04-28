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Коронавірус в Києві: кількість хворих по районах

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Коронавірус в Києві – скільки хворих по районах, карта
Коронавірус в Києві / 5.ua

Станом на 28 квітня у Києві підтверджено 1298 лабораторно випадків захворювання на коронавірус. 23 з них закінчилися летально.

У Києві за минулу добу захворіли ще 78 людей, про це повідомив мер міста Віталій Кличко, пише 24 канал.

Також на тему: В Україні вже 9 тисяч 410 людей захворіли на коронавірус

Кількість хворих на коронавірус в районах Києва

  • Печерський – 306 (+8);
  • Шевченківський – 101 (+3);
  • Солом’янський – 128 (+10);
  • Дніпровський – 112 (+13);
  • Святошинський – 75 (+6);
  • Деснянський – 115 (+6);
  • Подільський – 61 (+5);
  • Голосіївський – 123 (+8);
  • Оболонський – 81 (+7);
  • Дарницький – 191 (+12).

Кількість хворих на коронавірус у Київській області 

У Київській області 604 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції (з них 50 – у дітей) 13 летальних випадки. 

  • В Києво-Святошинському – 218 (Вишневе-110, с.Софіївська Борщагівка-26);
  • В Обухівському районі-105, з них 6 дітей (смт. Козин-22, с.Романків-4, м.Обухів-55, м.Українка-13, с.Красна Слобідка-1);
  • м.Ірпінь- 20;
  • смт.Ворзель-1;
  • смт.Гостомель-3;
  • м.Буча-11;
  • смт.Коцюбинське–1;
  • у Васильківському районі-10;
  • м.Васильків-13;
  • м.Бориспіль-27, з них 5 дітей;
  • м.Біла Церква-11;
  • Переяслав-Хмельницький -5;
  • м.Переяслав- 6;
  • смт.Володарка, Баришівський, Миронівський р-н- по 3;
  • Поліський, Рокитнянський, Згурівський, Таращанський, смт.Бородянка та смт.Ставище, смт.Іванків, м.Березань по 1;
  • Ставищенський-7;
  • Броварський-21;
  • Богуславський, Бородянський, Білоцерківський, м.Фастів по 5;
  • Вишгородський р-н -7;
  • м.Кагарлик -27;
  • Іванківський, смт.Рокитне по 2;
  • Бориспільський- 14;
  • Кагарлицький-15;
  • Макарівський - 11;
  • м.Вишгород-9;
  • м.Бровари – 23.

Коронавірус в Київській області (карта)
Коронавірус в Київській області (карта)​ / Київський обласний центр громадського здоров'я

За останню добу зареєстровано 34 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Крім цього, в області зареєстровано 2163 осіб з підозрою на COVID-19.


Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Києва Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні
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