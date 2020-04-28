Коронавірус в Києві: кількість хворих по районах

Станом на 28 квітня у Києві підтверджено 1298 лабораторно випадків захворювання на коронавірус. 23 з них закінчилися летально.

У Києві за минулу добу захворіли ще 78 людей, про це повідомив мер міста Віталій Кличко, пише 24 канал.

Також на тему: В Україні вже 9 тисяч 410 людей захворіли на коронавірус

Кількість хворих на коронавірус в районах Києва

Печерський – 306 (+8);

Шевченківський – 101 (+3);

Солом’янський – 128 (+10);

Дніпровський – 112 (+13);

Святошинський – 75 (+6);

Деснянський – 115 (+6);

Подільський – 61 (+5);

Голосіївський – 123 (+8);

Оболонський – 81 (+7);

Дарницький – 191 (+12).

Кількість хворих на коронавірус у Київській області

У Київській області 604 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції (з них 50 – у дітей) 13 летальних випадки.

В Києво-Святошинському – 218 (Вишневе-110, с.Софіївська Борщагівка-26);

В Обухівському районі-105, з них 6 дітей (смт. Козин-22, с.Романків-4, м.Обухів-55, м.Українка-13, с.Красна Слобідка-1);

м.Ірпінь- 20;

смт.Ворзель-1;

смт.Гостомель-3;

м.Буча-11;

смт.Коцюбинське–1;

у Васильківському районі-10;

м.Васильків-13;

м.Бориспіль-27, з них 5 дітей;

м.Біла Церква-11;

Переяслав-Хмельницький -5;

м.Переяслав- 6;

смт.Володарка, Баришівський, Миронівський р-н- по 3;

Поліський, Рокитнянський, Згурівський, Таращанський, смт.Бородянка та смт.Ставище, смт.Іванків, м.Березань по 1;

Ставищенський-7;

Броварський-21;

Богуславський, Бородянський, Білоцерківський, м.Фастів по 5;

Вишгородський р-н -7;

м.Кагарлик -27;

Іванківський, смт.Рокитне по 2;

Бориспільський- 14;

Кагарлицький-15;

Макарівський - 11;

м.Вишгород-9;

м.Бровари – 23.



Коронавірус в Київській області (карта)​ / Київський обласний центр громадського здоров'я

За останню добу зареєстровано 34 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Крім цього, в області зареєстровано 2163 осіб з підозрою на COVID-19.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.