За поточний тиждень в Україні різко зріс показник захворюваності на COVID-19. Наразі найгірша ситуація у Львівській та Закарпатській областях. Тому, МОЗ не виключає, що там можуть запровадити додаткові обмеження.

Як сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, ситуація із захворюваністю на Закарпатті викликає занепокоєння. Про це він повідомив під час селекторної наради за участю президента Зеленського, передає пресслужба Офісу Президента.

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Днями Степанов планує відвідати Львівську та Закарпатську області. Він не виключає, що цьому регіону доведеться готуватися до запровадження додаткових обмежень. Степанов зазначив, що додаткові обмеження можуть запровадити на один тиждень.

Окрім того, з 22 червня розпочнуться посилені перевірки закладів громадського харчування та транспорту щодо дотримання протиепідеміологічних вимог.

Якщо заклади не слідкують за тим, щоб люди були в масках, щоб була дотримана дистанція, заходи безпеки, то мають нести за це відповідальність. Громадські місця мають відповідати епідеміологічним вимогам під час карантину,

– наголосив Президент.

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