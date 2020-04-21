24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Місто на Одещині ізолюють через масові випадки COVID-19

- Читать новость на русском
Ситуація на Одещині / usionline.com

Місто Подільськ, що на Одещині, ізолюють через масові випадки коронавірусу. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій.

На всіх в'їздах у Подільськ встановили блок-пости. Там разом із підрозділами Нацгвардії чергуватимуть медики, поліцейські та рятувальники. В місто зможуть потрапити лише його жителі, повідомляє "Укрінформ".

До теми Через коронавірус у медиків на Одещині закривають на карантин цілу лікарню

Місцеву лікарню перепрофілювали під лікування лише хворих на COVID-19 та закрили на двотижневий карантин. Решту пацієнтів перевели у Балтську районну лікарню.

Подільськ став епіцентром поширенння коронавірусу на Одещині. Там зареєстровано 37 випадків коронавірусу, серед хворих – 2 лікарів та 5 медсестер.

Як повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, станом на ранок 21 квітня у області підтвердили 146 випадків захворювання.

Напередодні у Подільську помер 60-річний сімейний лікар. Будучи хворим, чоловік лікував пацієнтів. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості, за два дні життя медика не вдалося врятувати.

Довідка. В Україні на COVID-19 захворіли щонайменше 1074 працівників медичної сфери. Найбільша кількість хворих медпрацівників зафіксована у Чернівецькій області, де підтвердили і найбільше число заражених людей на коронавірус.


Перебіг коронавірусу COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

 

Автор: Ірина Буртик
Теги: Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини України Лікарня Коронавірус COVID-19 Лікування Нацгвардія Новини Одеси
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 06:41 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
18 квітня 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
17 квітня 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин