Місто на Одещині ізолюють через масові випадки COVID-19
Місто Подільськ, що на Одещині, ізолюють через масові випадки коронавірусу. Таке рішення ухвалили на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій.
На всіх в'їздах у Подільськ встановили блок-пости. Там разом із підрозділами Нацгвардії чергуватимуть медики, поліцейські та рятувальники. В місто зможуть потрапити лише його жителі, повідомляє "Укрінформ".
До теми Через коронавірус у медиків на Одещині закривають на карантин цілу лікарню
Місцеву лікарню перепрофілювали під лікування лише хворих на COVID-19 та закрили на двотижневий карантин. Решту пацієнтів перевели у Балтську районну лікарню.
Подільськ став епіцентром поширенння коронавірусу на Одещині. Там зареєстровано 37 випадків коронавірусу, серед хворих – 2 лікарів та 5 медсестер.
Як повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, станом на ранок 21 квітня у області підтвердили 146 випадків захворювання.
Напередодні у Подільську помер 60-річний сімейний лікар. Будучи хворим, чоловік лікував пацієнтів. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості, за два дні життя медика не вдалося врятувати.
Довідка. В Україні на COVID-19 захворіли щонайменше 1074 працівників медичної сфери. Найбільша кількість хворих медпрацівників зафіксована у Чернівецькій області, де підтвердили і найбільше число заражених людей на коронавірус.
Перебіг коронавірусу COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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