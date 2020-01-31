На Дніпропетровщині оголосили епідемію грипу
У Дніпропетровській області з 31 січня оголошено епідемія грипу. Кількість хворих раптово зросла.
Про це повідомляє Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
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Захворюваність на ГРВІ й грип у Дніпропетровській області перевищила епідемічний поріг. За останній тиждень кількість хворих зросла на 44% – до лікарів звернулися понад 26,5 тисячі осіб, більшість з них – діти. 99 тисяч школярів відправили на карантин.
- Різке підвищення температури тіла до 38,5 ℃;
- Болі в м'язах і суглобах;
- Виражений головний біль;
- Слабкість і втома;
- Сухий кашель;
- Закладеність носа.
Також повідомляється, що через зростання захворюваності 191 школу закрили на карантин.
Найефективніший спосіб не захворіти на грип – вакцинація. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною. Щеплення найкраще робити на початку епідемічного сезону, але якщо не встигли – не зашкодить вакцинація і в будь-який інший період епідемії.
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