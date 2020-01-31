На Дніпропетровщині оголосили епідемію грипу

У Дніпропетровській області з 31 січня оголошено епідемія грипу. Кількість хворих раптово зросла.

Про це повідомляє Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

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Захворюваність на ГРВІ й грип у Дніпропетровській області перевищила епідемічний поріг. За останній тиждень кількість хворих зросла на 44% – до лікарів звернулися понад 26,5 тисячі осіб, більшість з них – діти. 99 тисяч школярів відправили на карантин.

Грип – симптоми Різке підвищення температури тіла до 38,5 ℃;

Болі в м'язах і суглобах;

Виражений головний біль;

Слабкість і втома;

Сухий кашель;

Закладеність носа.

Також повідомляється, що через зростання захворюваності 191 школу закрили на карантин.

Найефективніший спосіб не захворіти на грип – вакцинація. Вакцина захищає від усіх актуальних штамів грипу, є безпечною й ефективною. Щеплення найкраще робити на початку епідемічного сезону, але якщо не встигли – не зашкодить вакцинація і в будь-який інший період епідемії.

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